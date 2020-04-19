شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن بن مساعد يدافع عن العمالة في المملكة بعد تفشي “كورونا” بينهم.. هل هناك من يتعمد الإصابة بالفيروس”! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دافع الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن ظروف العمالة بالمملكة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا بينهم.

وقال ابن مساعد خلال تغريدةٍ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن 80 ٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة في البلاد.

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وأبدى الأمير استغرابه قائلاً “ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم)! “، وتساءل “هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟”.

وأكد الأمير خلال تغريدته أن انتشار الفيروس بين العمالة يرجع لظروفهم المعيشية، وتابع “الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة ..وهذا ليس ذنبهم”.