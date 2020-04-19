شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : طفلة “متوفية” تظهر فجأة لوالديها على زجاج النافذة -صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكالات فوجئ أب وأم كنديين بوجه ابنتهما التي توفت منذ شهر يلمع على زجاج النافذة عندما هبت عاصفة قوية مضيئة لتكشف لهما عن مفاجأة غريبة جدًا.

ووضعت الطفلة الصغيرة “جيليان”، صاحبة الـ 4 أعوام، القبلة فوق زجاج النافذة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، وكانت قد تجهزت لتلك اللحظة بعد أن هيأت نفسها ووضعت أحمر الشفاه اللامع على شفتيها ووجهها.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي

وردنا الان : شيخ من "آل صباح" يشعل ثورة عارمة في صفوف الوافدين المخالفين بالكويت .. بملابس نسائية

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

Advertisements

بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف عروس تطلب الطلاق .. بعد اكتشافها المصيبة في زوجها

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ولم يدرك والداها ما حدث إلا بعد وفاتها بأكثر من شهر عندما جعلت العاصفة وجهها يلمع على الزجاج، فحاول إيجاد طريقة للاحتفاظ بالبصمة التي تركتها فتاتهما.

واستعان الأب والأم بالشرطة، التي جاءت لحفظ البصمة ورفعها، وقالت الأم عن تلك اللحظة: “لقد تم ذلك باحتراف وبكثير من اللطف.. لقد دهشت.. كنت أبكي “.