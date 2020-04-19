شكرا لمتابعة خبر عن ظهرت تقرأ الإنجليزية بطلاقة زوجة الشيخ طلال آل ثاني تكشف عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها داخل المعتقل بقطر! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في قطر، بياناً قرأته في مقطع فيديو، عن وضع زوجها الصحي السيء كما تحدثت عن عدم عرضه للمحاكمة منذ ان تم اعتقاله قبل 7 سنوات.

وقالت أسماء ريان زوجة آل الثاني في بيانها “في 12 مارس 2020 تقدمنا بالتماس عاجل إلى المقرر الخاص بشأن التعذيب والعقوبة القاسية والمذلة بالنيابة عن الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني”.

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وأضافت “وهو عضو كبير بالعائلة الحاكمة، وحفيد مؤسس دولة قطر، الشيخ طلال مسجون في ظروف قاسية، مع انتهاك حقوقه الأساسية، فالمعاملة السيئة التي تعرض لها وضعت صحته وحياته في خطر شديد، كما أنه يتم منعه تعسفيا من التواصل معي ومع أولاده الصغار”.

وتابعت الزوجة “التماسنا العاجل يفصل الاشكال المختلفة من التعذيب والمعاملة السيئة، التي مارستها السلطات القطرية وتستمر في ممارستها ضد الشيخ طلال، والتي تستهدف عمداً إذلاله وعقابه، بسبب تمسكه بالمطالبة بالميراث ضد أعضاء آخرين في العائلة الحاكمة”.

ودعت ريان جمعيات حقوق الإنسان ومتابعيها إلى الضغط على النظام القطري للحفاظ على حقوق الإنسان لزوجها.