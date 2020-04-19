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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" موقع ميديا لاين" صحيفة امريكية تحذر من سقوط أهم مدينة بيد الحوثيين .. وتكشف عن حقائق صادمة تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ موقع "ميديا لاين" الأمريكي من سقوط مدينة مأرب بيد مليشيات الحوثيين، معتبراً أنه سيكون انتصاراً حقيقياً للنظام الإيراني ووكلائه في اليمن والمنطقة. وأشار الموقع في تقرير، إلى أن استهداف الحوثيين في 5 أبريل، حقل نفط صافر في منطقة صرواح، في محافظة مأرب، بعد يوم واحد من قتال عنيف بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية خلف أكثر من 100 مقاتل

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