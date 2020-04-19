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عدن - ياسمين التهامي - ضربة صادمة ومدوية من "أردوغان" ل "السيسي و بن زايد"يتلقون اقوى واشرس ضربة من .. اردوغان .. وحصار ضباط بارزين مصريين وإماراتيين في هذه الدولة العربية شاهد!

جديد اب برس Advertisements ​ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، أكبر ضربة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الحرب المشتعلة بليبيا. وكشف النائب التونسي، ماهر زيد، أن الطيران التركي المسيّر دمرَّ قاعدة الوطية الجوية في ليبيا، وحاصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق ضباط مصريين وإمارتيين بداخلها. وقال “زيد” على حسابه في موقع “فيسبوك”: إن “قاعدة الوطية الجوية في ليبيا والتي يدير منها مجرم الحرب خليفة حفتر هجماته على المدن الآمنة أصبحت عمليًا خارج الخدمة”. وأوضح النائب، الذي يعمل صحفيًا متخصصًا في الشؤون الأمنية: أن القاعدة أصبح خارج الخدمة “بعد هجمات جوية بالطائرات المسيّرة في انتظارها اقتحامها برًا من طرف قوات حكومة الوفاق”. ضربة من “أردوغان” لـ”بن زايد” و”السيسي” وأضاف “زيد”: “في الأثناء يواصل النظام الإماراتي اتصالاته بعدد من الأطراف بما في ذلك رئاسة الجمهورية التونسية في بلادنا لضمان تهريب آمن لضباطه المحاصرين داخل قاعدة الوطية”. وختم النائب التونسي، بالتأكيد على أن “خبراء عسكريين من مصر وفرنسا والإمارات يتواجدون داخل القاعدة الجوية المذكورة لتوجيه ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر لافتقادها الخبرة القتالية”. وكانت قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق بدعم من مستشارين عسكريين أتراك وطيران تركي مسيّر، طرد ميليشيات ومرتزقة حفتر، من ثمانية مدن في غرب ليبيا، ومعهم قوات مصرية وإماراتية

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