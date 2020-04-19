شكرا لقرائتكم خبر عن الصب #1740;حي #1740;علن معركة الفجر الجد #1740;د" تطورات طارئة الأن في العاصمة" اندلاع مواجھات عن #1740;فة ب #1740;ن القوات السعود #1740;ة والقوات الامارات #1740;ة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصبیحي یعلن معركة الفجر الجدید" تطورات طارئة الأن في العاصمة" اندلاع مواجھات عنیفة بین القوات السعودیة والقوات الاماراتیة تفاصيل ! اعلن القائد العسكري في صفوف الشرعیة ، عبدالله الصبیحي ، اطلاق اسم (معركة الف

یعتزم الجیش تنفیذھا خلال الساعات القادمة .

وبحسب وسائل اعلام جنوبیة فان العملیة العسكریة ستكون بقیادة العمید سند الرھوة و

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