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عدن - ياسمين التهامي - فوق سرير النوم" رونالدو" صورة صباحية مثيرة للنجم البرتغالي معى زوجتة .. اشعلت مواقع التواصل الأجتماعي تعرف على التعليقات تفاصيل وصور !

جديد اب برس

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حت البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، مع زوجته وأولاده فوق سرير النوم مواقع التواصل الاجتماعي. وأكثر رونالدو نشر المزيد من يوميات حياته خلال فترة الحجر الصحي التي يعيشها جل سكان العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا. ونشر ‏كريستيانو الصورة مع زوجته وأطفاله من السرير معلقا عليها: "أفضل طريقة لبدأ يومك". وتعليقا عليها وفقا لمتابعة (أحداث نت )، قالت إحدى المدونات وتدعى ياسمين: "‏موضوع ان رونالدو في الآخر بقى راجل متجوز وعنده ٣ عيال (أو أكتر) وعندهم منشر في البيت كان واضح في صور أخرى وبينزل صور صباحية مع المدام والعيال في تسلسل الحياة النمطية العادية بعيدًا عن أجواء الشبحنة و أوهبت حياتي للشقاوة أنتريستنج جداً D". ليرد عليها المدون أحمد السيد بقوله: "‏‎إكتشفت دا فعلاً، خصوصاً نزل صورة من كام يوم انه بيدرس وبيتعلم وكدا.. وإكتشفت ان المرقعة والشبحنة فترة بس مش هي الحياة الطبيعية اللي المفروض نعيشها أو هي متتسماش حياة بمعني أصح لانها هتكون بلا قيمة". بينما نشرت معرفات لحسابات أخرى تعليقات فكاهية على الصورة مثل: - "‏‎الولد الكبير اختفى من المشهد عقب ماقال انه يحب ميسي.. الله يعينه على التعنيف". - ‏‎من كثر ماينزل صورته مع اهله احس شوي ونسكن عنده. - ‏‎واضح ان الاولاد دخلوا فى وقت غير مناسب. وأمس السبت نشر كريستيانو، شريط فيديو جديدا، يمرح فيه مع أحد أطفاله خلال فترة الحجر الصحي التي يعيشها جل سكان العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا. وظهر رونالدو مع أحد أطفاله، وعلى ما يبدو تياغو، وهو يعلمه طريقة الاحتفال الشهير الذي يقوم به بعد إحراز الأهداف. يذكر أن صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا فترة الحجر الصحي مع صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة، في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس "الدون".