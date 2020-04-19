شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" في ظهور مفاجئ للرئيس الأمريكي " يعلن عن بدأية انخفاظ على حالأت الوفاة والأصابات بفيروس كورونا في بلدة.. ويعلن عن ألدولة الأكثر وفيات بالعالم ويكشف عن مصيرها في الأيام القليلة القادمة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" في ظهور مفاجئ للرئيس الأمريكي " يعلن عن بدأية انخفاظ على حالأت الوفاة والأصابات بفيروس كورونا في بلدة.. ويعلن عن ألدولة الأكثر وفيات بالعالم ويكشف عن مصيرها في الأيام القليلة القادمة تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس الأمريكي " دونالد ترمب " أن الصين هي الدولة الاكثر تسجيلا للوفيات في العالم بسبب فيروس " كورونا". واكد " ترمب " في مؤتمر صحفي له قبل قليل أن هناك انخفاظا طرأ على عدد حالات الوفاة والاصابات في الولايات المتحدة وان عدد من الولايات سوف تبدا بالتخفيف من التدابير الاحترازية مطلع مايو القادم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" في ظهور مفاجئ للرئيس الأمريكي " يعلن عن بدأية انخفاظ على حالأت الوفاة والأصابات بفيروس كورونا في بلدة.. ويعلن عن ألدولة الأكثر وفيات بالعالم ويكشف عن مصيرها في الأيام القليلة القادمة تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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