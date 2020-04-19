شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل قبل قليل" قناة اليمن " تقطع كل برامجها .. لتعلن عن خبر صادم وحدث عسكري صاعق شاهد ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل قبل قليل" قناة اليمن " تقطع كل برامجها .. لتعلن عن خبر صادم وحدث عسكري صاعق شاهد !

جديد اب برس Advertisements ​ قوات صنعاء، اليوم السبت، زحفين واسعين للقوات الموالية للتحالف في محافظتي مأرب والجوف. وأوضح متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع بحسب ما نقلته قناة اليمن الفضائية التابعة لهم، أن قواتهم تصدت لزحفين واسعين الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب استمر عدة ساعات، والآخر باتجاه مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وأكد العميد سريع، كسر الزحفين وتدمير عدد من المدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات المشاركة في الزحفين والتي لم تحرز أي تقدم. وأشار العميد إلى أن طيران التحالف “شن 33 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 21 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، و 3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف، و 6 غارات على منطقة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة قبالة جيزان، و 3 غارات على منطقة الفرع بصعدة قبالة نجران”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل قبل قليل" قناة اليمن " تقطع كل برامجها .. لتعلن عن خبر صادم وحدث عسكري صاعق شاهد ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.