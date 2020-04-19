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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 19-04-2020? - آخر تحديث الأحد 19-4-2020? عاجل من الأرصاد الجوية" في مساء يومنا أمطار وفيضانات تجتاح هذه المحافظات وتحذيرات للمواطنين تفاصيل هامة ! جديد اب برس Advertisements ​ ت خرائط الطقس توقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظتي مأرب والجوف الاثنين القادم قد تتسبب في سيول فيضانية. ورصد "يمن برس" صور من خرائط النموذج الأمريكي للطقس وتظهر توقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة مساء غدا الاثنين 20 ابريل 2020، على محافظتي مأرب والجوف. حيث أظهر النموذج توقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار تصل إلى نسبة 25 ملم على محافظتي مأرب والجوف مساء الاثنين القادم، وقد تتسبب في سيول جارفة. كما أظهرت خرائط النموذج للطقس المتوقع على اليمن الاثنين القادم احتمال هطول أمطار تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة في محافظات ذمار واب وريمة وتعز والحديدة. وعلى ضوء تلك التوقعات يدعو "يمن برس" السكان في مأرب والجوف إلى أخذ الحيطة وتوخي الحذر من احتمال تدفق كبير لمياه السيول مساء الاثنين وفجر الثلاثاء.

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