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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يباغت الجنوبيين بطعنة غادرة ويؤكد ان الانفصال او الوحدة شان يمني لاعلاقة للامارات به..وقيادي في الانتقالي يتهم الامارات بخذلان الجنوبيين

2020/04/19 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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