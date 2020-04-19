شكرا لمتابعة خبر عن هادي يدق ساعة الصفر بتوجيهات صارمة لــ3 قادة عسكريين لحسم لمعركة..والجبواني يتدخل ويربك قيادات الانتقالي..ومهلة 24 ساعة فقط لاقتحام عدن والسيطرة عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي يدق ساعة الصفر بتوجيهات صارمة لــ3 قادة عسكريين لحسم لمعركة..والجبواني يتدخل ويربك قيادات الانتقالي..ومهلة 24 ساعة فقط لاقتحام عدن والسيطرة عليها

2020/04/19 الساعة 09:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر هادي يدق ساعة الصفر بتوجيهات صارمة لــ3 قادة عسكريين لحسم لمعركة..والجبواني يتدخل ويربك قيادات الانتقالي..ومهلة 24 ساعة فقط لاقتحام عدن والسيطرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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