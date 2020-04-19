شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وزارة الصحة تدلي باول تصريح بشان حالة كورونا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن Advertisements الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة المتحدث الرسمي بإسم لجنة مجابهة كورونا ينفي الحديث عن العثور عن أول حالة اصابة بفيروس كورونا في العاصمة حتى الان. وطالب الدكتور الوليدي تحري المصداقية في نقل الأخبار وفي حالة لا سمح الله وظهرت اي حالة فسيتم اعلان ذلك من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة.

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