شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. مواطن يقتل نفسه في اب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم شاب في محافظة إب على الانتحار شنقا في منزله .
مصادر محلية اكدت ان الشاب عبدالحليم مسعد أحمد لطف اقدم على الانتحار شنقا في غرفة منزله الكأئن في قرية ألرمادي مديرية العدين بمحافظة إب .
وقال المواطنون ان سبب الانتحار راجع الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانت منها الشاب المنتحر بعد ان تقطعت به السبل في توفير لقمة العيش بكرامه .
ويعاني المواطنين من ظروف اقتصاديه صعبه وفقر مدقع تسبب به الحرب والانتهاكات التي تمارسها المليشيات في مناطق سيطرتها .
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