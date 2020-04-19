شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. مواطن يقتل نفسه في اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم شاب في محافظة إب على الانتحار شنقا في منزله .

مصادر محلية اكدت ان الشاب عبدالحليم مسعد أحمد لطف اقدم على الانتحار شنقا في غرفة منزله الكأئن في قرية ألرمادي مديرية العدين بمحافظة إب .

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وقال المواطنون ان سبب الانتحار راجع الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانت منها الشاب المنتحر بعد ان تقطعت به السبل في توفير لقمة العيش بكرامه .

ويعاني المواطنين من ظروف اقتصاديه صعبه وفقر مدقع تسبب به الحرب والانتهاكات التي تمارسها المليشيات في مناطق سيطرتها .