شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مشتبه كورونا في عدن عامل في بسطة خضار بالسيلة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادر طبية القول ان الترصد الوبائي اخذ عينة فحص من مريض يشتبه باصابته بفيروس كورونا بعدن يوم السبت.
المصادر قالت ان المصاب رجل في العقد الرابع ويعمل في بيع الخضار ويقطن بحي السيلة.
وبحسب المصادر فقد اصيب الرجل بالتهاب رئوي حاد نقل على اثره الى مستشفى خاص بمديرية المنصورة بعدن حيث تلقى العلاج منذ اسبوع .
واخضع الرجل من قبل فريق الترصد الوبائي للفحص الخاص بفيروس كورونا .
وقال مصدر في مكتب الصحة بعدن ان العينة اخذت ظهر السبت ومن المتوقع خروج النتيجة ظهر الاحد.
واشار المصدر الى ان الحالة المرضية قيد العناية وفي انتظار ظهور نتائج الفحص يوم الاحد
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