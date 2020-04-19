شكرا لبحثكم عن خبر تهديد النجم ”صلاح الوافي” ونجمة ”غربة البن” الجزء الثاني بالقتل...تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الفنانه والإعلامية الشابة "شيماء محمد" عن تلقيها تهديدا بالقتل من قبل شخص من خلال الفيسبوك.

وقالت نجمة الجزء الثاني من مسلسل "غربة البن" شيماء محمد أن شخصا يدعى مؤيدقام بالتهجم على مبنى شركةالوافي للإنتاج الفني وكان مسلحا وكأنة لادولة ولاقانون بالبلد حسب وصفها .

وقالت شيماء بمنشور لها بصفتحها على فيسبوك " قام هذا الشخص بتهديد صلاح الوافي بالقتل وقذفها وزوجها في عرضهم مبينا أنه معه توكيل من والد زوجها حسب قولها .

مؤكده في منشورها أنه لايوجد اي نص قانوني يتم توكيل شخص لا يستطيع تولي امور نفسه بتولي امور فتاة متزوجة اولا .

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وقالت شيماء في منشورها أن البعض يقول إن المتهجم عليها هو خالها مؤكدة أن الموضوع ليس أسري وان الموضوع فيه شروع بالقتل وقذف شخصي .

واختتمت شيماء منشورها بدعوة المنظمات الحقوقية، والجهات الأمنية للقيام بدورها بأسرع وقت.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل"غربة البن" سيتم عرضه في رمضان وقد غادر عدد كبير من نجوم الجزء الاول المسلسل كسالي حماده وافنان الوصابي وعمار العزكي المسلسل بسبب ظروف لديهم وحل محلهم الإعلامية الشابة شيماء محمد وكمال طماح .