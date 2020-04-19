مليشيا الحوثي تؤكد خلو ثلاث حلات في سكن الأمم المتحدة بصنعاء من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت ميليشيا الحوثي الانقلابية أن "الثلاث الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا في سكن الأمم المتحدة بصنعاء خالية من الإصابة بالوباء المستجد".



جاء ذلك في مذكرة صادرة عن سكمشا(الأمانة العامة لمجلس تنسيق الشؤون الإنسانية) التابع لجماعة الحوثيين وموجهة لممثلي المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، مساء السبت.

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وقالت المذكرة الأخيرة، انه بناء على رسالة من وزير الصحة (في حكومة الحوثيين) ومذكرة منظمة الصحة العالمية، فإن " نتيجة العينات للحالات الثلاث المشتبهة داخل سكن الأمم المتحدة خالية من الإصابة بفيروس كورونا".

ودعا الحوثيون جميع المنظمات الى "الإلتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من كورونا، وتوعية طواقمها الميدانية وموظفيها بأخذ الحيطة والحذر من انتقال الأوبئة والأمراض المعدية أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني".

وكانت ميليشيا الحوثي تحدثت عن وجود ثلاث حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة في صنعاء ووجهت بإيقاف تحركات المنظمات ومنع تواجد الموظفين في المكاتب