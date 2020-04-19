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تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا لهذا اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا لهذا اليوم

متابعات_ الخليج 365

تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

 

وفيما يلي أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:

 

الثمد - سعر الكيلو 1200 ريال

الشروي - سعرالحوت 550 ريال

الزينوب - سعرالحوت 3800 ريال

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العيد (الساردين) - سعر الكيلو 500 ريال

 

السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1600 ريال

 

المدية - سعرالكيلو 1400 ريال

 

سعراسماك البياض

الطمكري - سعر الحوت 4500 ريال

القصعر - سعر الحوت 3000 ريال

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