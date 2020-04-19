شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية جنوب التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية جنوب مديرية التحيتا الحديدة بقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية جنوب مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف الهاون عيار 120 صوب المنازل بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت أحياء سكنية شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 مسببه حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية جنوب التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.