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بالصور قرن الكلاسي في شقرة يستقبل وصول اللواء الثالث حماية رئاسية.

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عدن - ياسمين التهامي - وصلت اليوم تعزيزات عسكرية من اللواء الثالث حماية رئاسية الى قرن الكلاسي في منطقة شقرة بمحافظة أبين، والتحمت ببقية القوات العسكرية وحشود قبائل شبوة وأبين والصبيحة المرابطة هنالك، استعدادا لانطلاق معركة الفجر الجديد.

  

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جديد اليمن السعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتحركت القوة العكسرية من معسكر عكد بقيادة العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية اركان حرب محور أبين، للاستعداد لدخول مدينتي زنجبار وجعار في محافظة أبين ثم العاصمة المؤقتة عدن لإنهاء انقلاب مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ، بمساندة حشود من قبائل شبوة وأبين والصبيحة وصلت إلى شقرة خلال اليومين الماضيين.  

 

من جانب آخر تفقد العميد سند الرهوة قائد القوات المشتركة في محور أبين والعميد لؤي الزامكي اركان حرب محور ابين مواقع الوحدات العسكرية للألوية القتالية التابعة لمحور أبين وذلك للاطلاع على الجاهزية القتالية.

 

ونقل الرهوة والزامكي لإبطال وحدات الجيش تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، ونوها بأنهما سيطلعان رئيس الجمهورية، على الإعداد العسكري والقتالي لدى قوات الجيش في شقرة أبين والتزام القوات بتوجيهاته .

 

بدورهم اكد أبطال الجيش أنهم سيكونون درعاً حصينا لهذا الوطن ولتثبيت مؤسسات الدولة واستعادة جميع المناطق من أيادي المليشيات المتمردة اينما وجدت ، وبناء دولة اليمن الاتحادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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