شكرا لقرائتكم خبر عن جميع الدول العربيه تنتظر هذا «الخبر المفرح» الذي اعلنته قبل قليل «موريتانيا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية، مساء يوم السبت، أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الوكالة أن فحوصات اليوم المتعلقة بالطالبة الموريتانية القادمة من فرنسا، والتي ثبتت إصابتها مخبريا بالفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض، كشفت خلوها من الفيروس

وأضافت أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوما.

وبشفاء آخر مصابة أصبحت موريتانيا خالية من فيروس كورونا المستجد، وبعد شفاء الحالات الست ووفاة حالة واحدة.

جدير بالذكر أن موريتانيا سجلت 7 حالات من الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، آخرها يوم 09 أبريل 2020.

من المهم الإشارة إلى أن الحكومة الموريتانية أغلقت المجال الجوي، وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الأسواق وأوقفت الأنشطة الرياضية والثقافية وفرضت حظر تجوال وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.