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بعد اختطافه من منزله بصنعاء صدور اول بيان سياسي لتضامن مفتوح مع وزير الثقافه المختطف خالد الرويشان

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر مجموعة من السياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين بيان تضامن مع الوزير السابق خالد الرويشان الذي قامت مليشيا الحوثي صباح اليوم بإقتحام منزلة واعتقالة .

  

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جديد اليمن السعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وادانوا بشده اعتقاله واعلنوا في البيان تضامنهم الكامل معه و طالبوا بسرعة اطلاق الرويشان .

 

نص البيان: 

 

بيان تضامن مع الشخصية الوطنية والناشط المدني وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد الرويشان 

 

في منشور صادم للأستاذ وضاح الرويشان يقول فيه :الحوثة أعتقلوا الوالد قبل نصف ساعة ..هذا المنشور يستدعي تظافر الجهود من أجل الإفراج عن الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق الذي عرفت اليمن في عهده مرحلة متميزة من مراحل الإزدهار الثقافي ..ندين وبشدة أعتقال الأستاذ خالد الرويشان ونعبر عن تضامننا الكامل معه ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ خالد الرويشان وعن كل المعتقلين ظلما وعدوانا في كل السجون اليمنية في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه ...المثقفون الموقعون على بيان التضامن 

 

عبد الباري طاهر 

 

أحمد ناجي أحمد النبهاني 

 

سعيد الجناحي 

 

فيصل عبد الجليل العريقي 

 

محمد عبد الوهاب الشيباني 

 

يحيى منصور أبو أصبع 

 

عبد العزيز الزارقة 

 

أحمد سيف حاشد 

 

عبده محمد ردمان 

 

الدكتور عبد الباري عبد الله دغيش 

 

نبيل الأسيدي 

 

الدكتور نور الدين عقيل 

 

نبيل الحسام

 

سليم سعيد سيف العريقي 

 

محمد عبده الشجاع 

 

محمد صادق العديني 

 

عبد الكريم الرازحي 

 

أحمد عبده سيف 

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علي محمد السري 

 

محمد شمسان الصلوي

 

محمد الأشول 

 

محمد مثنى 

 

عبد الرحيم الصبري

 

الدكتور عبد الحليم المجعشي 

 

الدكتور عبد الرب حيدر 

 

 أبو بكر طاهر 

 

جميل مفرح 

 

محمد محمد العزيزي 

 

محمد قائد العزيزي 

 

محيى الدين سعيد 

 

عبد الوهاب محمد العرشي

 

حمود شجاع الدين 

 

المستشار عصام الأغبري 

 

أحمد محمد قائد العزعزي

 

الدكتور محمد الحبابي

 

الدكتور نبيل منصور العودي 

 

توفيق عبد السلام العبسي 

 

ماجد عبد الله ورو

 

منصور السروري 

 

توفيق عبد السلام العبسي

 

ماجد عبد الله ورو

 

منصور السروري

 

الدكتور صادق محمد مهيوب الإبل 

 

آزال عبد الله الصباري

 

أحمد الرمعي

 

عارف الدوش

 

 فهد العميري 

 

أمين العريقي

 

شهاب المقرمي 

 

همدان القباطي 

 

 عباس المقطري 

 

جمال عبد الحميد المفلحي 

 

 صالح المنصوب

 

والتضامن مفتوح لمن أراد أن يتضامن اكتب اسمك انسخ البيان شارك

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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