شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رقص وأغاني.. في هذه الدولة العربية أجانب يتجمعون ويتجمهرون وسط الشوارع في منتصف اليل رغم حظر التجول.. "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة قالوا إنهم من الآسيويين المتجمهرين في أحد شوارع دبي خلال حظر التجول. وأظهر المقطع تجمع عشرات الأشخاص بينهم مرتدين للكمامات الواقية، وآخرين لم يرتدوها، فيما قدموا وصلات من الرقص والغناء وسط الشارع، كما ظهر خلال الفيديو تواجد عدد من سيارات الشرطة بين المتجمهرين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements بالفيديو أجانب يتجمهرون في الشوارع ليلاً

وكانت حكومة دبي قد فرضت عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بينها فرض حظر للتجول بين السكان لمنع تفشي الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رقص وأغاني.. في هذه الدولة العربية أجانب يتجمعون ويتجمهرون وسط الشوارع في منتصف اليل رغم حظر التجول.. "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.