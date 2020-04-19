شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة فريدة لم يسبق ان فعلها اي امير سعودي..شاهد هذا الامير من الاسرة الحاكمة يصعق السعوديين ويدافع عن كل المغتربين..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، السبت، العنصرية ضد غير السعوديين بعد ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

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وقال بن مساعد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " 80٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم)! هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟".

وكانت قد سجلت السعودية قفزة بأعداد الإصابات اليومية، إذ أعلنت عن تسجيل 1132 إصابة جديدة، السبت، وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن الكشف عن غالبية الإصابات تم عبر الفحص النشط.

وكان قد أشار مسؤولو الصحة السعودية في مرات عدة سابقة إلى أن المرض يتفشى بشكل كبير في أماكن إقامة العمالة بالإضافة إلى الأحياء المكتظة في المملكة.