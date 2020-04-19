شكرا لقرائتكم خبر عن من الاخر الاعلان عن «استقلال الجنوب» واختصار «المعركه العسكرية» هكذا صرح المجلس الانتقالي باصرار على قراره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات جنوبية إصرارهم على إعلان الانفصال واستقلال ما يسمى بالجنوب العربي عن اليمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وهذه المرة أكد المحلل السياسي والناشط الجنوبي الدكتور حسين لقور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم أن الأزمة اليمنية لن تنتهي إلا باستقلال دولة الجنوب العربي عن اليمن. وقال في تغريدته: "من بداية الحرب قلنا أنها حرب اليمن مع الجنوب ولا غيرها ولن تنتهي إلا بحل الدولتين دولة اليمن ودولة الجنوب العربي". وتشهد عدة مدن جنوبية خلال هذه الفترة تصاعد وتوتر كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والشرعية حيث تتصاعد حدة التوترات ووصلت في بعض المناطق إلى المواجهات العسكرية ويتخوف الجميع من اندلاع معركة فاصلة وكبيرة بين الطرفين.

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