شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البرومو الرسمي لبرنامج "رامز مجنون رسمي" يشعل المواقع رامز جلال طبيب بشري تزامناً مع الاحداث.. ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بـ “برومو” برنامج الفنان المصري الكوميدي رامز جلال الجديد تحت عنوان “رامز مجنون رسمي” والذي سيعرض في شهر رمضان.

يشار إلى أنَّ رامز جلال عوّد جمهوره على طرح برومو برنامج كل موسم رمضاني قبل بدء رمضان بيومين ليكون وقتها حديث السوشال ميديا ومواقع التواصل، وهو ما استغربه الكثيرون من طرح البرومو في هذا الموعد، ليتضح فيما بعد أن البرومو”مفبرك” ولا أساس له من الصحة.

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وتم تداول مقطع فيديو برومو البرنامج على نطاق واسع بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت إحدى الصفحات البرومو وقد احتوى على مشاهد يظهر فيها رامز جلال داخل مستشفى وكأنه يقوم بشخصية طبيب بشري وسط مشاهد رعب.

وظهر في مقطع الفيديو فنانون غالبيتهم لن يظهروا مع رامز جلال هذا الموسم في “رامز مجنون رسمي” بينهم صابر الرباعي وروجينا ولقاء الخميسي ومريهان حسين، وهؤلاء الفنانون تم استضافتهم في مواسم سابقة من برنامج رامز بيلعب بالنار، ورغم أن البعض استطاع أن يؤكد أن البرومو “مفبرك” كان هناك فريق آخر يتحدث عن الانتقادات ضد رامز جلال وأنه يقوم بالتمثيل على الجمهور وأن الكثيرين أصابهم الملل بسببه رغم أنه برومو غير حقيقي.



يشار إلى أنه قبل يومين وكشف رامز جلال عن الاسم النهائي للبرنامج ونشر البوستر عبر حسابه على موقع تويتر.

وعلق قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBCMASR”.