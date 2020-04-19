شكرا لقرائتكم خبر عن كرسالة اولية للرد على تجاوزات "ضاحي خلفان" تم نشر اولى صور الكنز الذي اكتشف اليوم في احدى المحافظات اليمنية..شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة عمران، السبت، بالعثور على مباني أثرية في باطن الأرض. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وذكرت المصادر، أن مواطنون بمديرية خارف عثروا على مباني أثرية مدفونة في باطن الأرض خلال قيامهم بحفريات لتسويتها. وأشارت المصادر الى عدم معرفتها بتفاصيل الآثار المدفونة التي دمرتها أيادي المواطنين أثناء عملية الحفر . وخلال السنوات الأخيرة من عمر الحرب في اليمن الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي، تسببت كافة أطراف الصراع في أكبر عملية تدمير للمخزون الاثري في اليمن؛ وفقا لمنظمات وخبراء آثار.

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كانت هذه تفاصيل خبر كرسالة اولية للرد على تجاوزات "ضاحي خلفان" تم نشر اولى صور الكنز الذي اكتشف اليوم في احدى المحافظات اليمنية..شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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