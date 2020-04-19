شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بهذه الطريقه البشعه تم قتل زوجته ..مشاهد مروعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محليه ، بان مواطن عدني اقدم على قتل زوجته مساء السبت في مديرية صيرة، وان الزوج الذي يدعى (م.ك) قتل زوجته بدون اي اسباب تذكر. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements واشار ان الحادثة وقعت في منزل الزوج بحي الطويلة في كريتر. واضاف ان الزوج قام بنقلها الى مستشفى الجمهورية لكنها توفيت وتم ايداعها ثلاجة الموتى في مستشفى الصداقة. وواصل قائلا ان الزوج قتل زوجته بمسدس لكن لم تتضح الصورة هل بشكل متعمد ام لا، لافتا بانه تم ايداعه قسم شرطة كريتر. واختتم بالقول ان الجثة تم نقلها لثلاجة مستشفى الصداقة .

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