شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عاجله الى السعوديه و"الجبواني" يكشف عن تنسيق بين هاتيين الدولتين بهدف تقسيم ''اليمن'' والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال صالح الجبواني وزير النقل المستقيل من حكومة معين عبدالملك امس السبت، إن التنسيق الإماراتي - الإيراني وصل لمراحل متقدمة في الملف اليمني. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وأكد في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن سقوط الجوف بيد الحوثي ورفض الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض هما أبرز مخرجات هذا التنسيق الذي يصل في مداه لهدف اقتسام اليمن. ولفت إلى أن السعودية تحتاج لسرعة الاستجابة لهذه التحديات ودعم الشرعية لتحرير عدن كمقدمة طبيعية لتحرير صنعاء.

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