شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة "صنعاء"!.. ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل العاصمة صنعاء وفقا لشهود عيان. وقال شاهد عيان ل كريتر سكاي انه سمع انفجار قوي يهز حي القاع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements

ولفت بالقول انه لم يسمع صوت الطيران كالعادة عقب الانفجار القوي. واختتم قائلا ان التفاصيل لم تتوفر بعد عن طبيعة الانفجار الذي هز صنعاء.

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