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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ضهور مفاجئ للعميد" أحمد علي عبدالله صالح" في محافظة الضالع تفاصيل وصور !

جديد اب برس Advertisements ​ الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ أحمد قائد الوجيه الظاهري وإخوانه وكافة آل الظاهري في مديرية دمت محافظة الضالع في وفاة والده قائد صالح الوجيه الظاهري الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في صفوف المؤتمر الشعبي العام. وأشاد الأخ أحمد علي عبدالله صالح، بدور الفقيد في العمل التنظيمي، وكذلك دوره الاجتماعي في إطار منطقته. مُعبّراً عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، راجياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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