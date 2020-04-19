عاجل"ولي العهد السعودي يصعق الجميع ويباغت والده الملك سلمان بقرار هام وعاجل" ويستدعي قادة التحالف والشرعية عقب توقيف عملية مهمة لتحرير محافظة يمنية استراتيجية تفاصيل !

جديد اب برس

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ولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد بن سلمان، مجلس الشورى بإصدار قرار يخص عناصر الجيش السعودي المشاركين في حرب اليمن. ونصَّ قرار "الشورى" الذي جاء بتوجيه محمد بن سلمان، باستثناء العسكريين المشاركين فعليًّا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات "إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس".ومن المقرر أن يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتماد القرار الصادر عن "مجلس الشورى"، والذي يعد مكافأة غير مسبوقة للجيش السعودي. اوقفت المملكة العربية السعودية عملية عسكرية للشرعية لاستعادة زنجبار من الانتقالي. وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي:ان عملية دخول زنجبار اوقفتها السعودية باللحظات الاخيرة بعد ممارستها ضغوطات كبيرة على الشرعية. واضاف:تمكنت الضغوط من ايقاف العملية بالساعات الاخيرة قبل انطلاقها وقامت باستدعاء قيادات الشرعية وهم(سند الرهوة وعبدالله الصبيحي واخرين وابو مشعل رفض الحضور)الى مقر التحالف للاجتماع بعدن. واختتم:الشرعية قبلت بلقاء التحالف بشرط ان بعد اللقاء تنزل اللجان لتنفيذ اتفاق الرياض بدخول القوات الى زنجبار والانتقالي موافق على ان تدخل الشرعية زنجبار ولكن عن طريق الاتفاق لحفظ ماء الوجه وليس الحرب والقوة.