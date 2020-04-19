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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 19-04-2020? - آخر تحديث الأحد 19-4-2020? عـــــــاجل :السلطات السعودية تعلن اجتماع طارئ للقادة التحالف والشرعية .. عقب توقيف عملية عسكرية وشيكة للشرعية لاستعادة منطقة استراتيجية تعرف على التفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ ت المملكة العربية السعودية عملية عسكرية للشرعية لاستعادة زنجبار من الانتقالي. وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي:ان عملية دخول زنجبار اوقفتها السعودية باللحظات الاخيرة بعد ممارستها ضغوطات كبيرة على الشرعية. واضاف:تمكنت الضغوط من ايقاف العملية بالساعات الاخيرة قبل انطلاقها وقامت باستدعاء قيادات الشرعية وهم(سند الرهوة وعبدالله الصبيحي واخرين وابو مشعل رفض الحضور)الى مقر التحالف للاجتماع بعدن. واختتم:الشرعية قبلت بلقاء التحالف بشرط ان بعد اللقاء تنزل اللجان لتنفيذ اتفاق الرياض بدخول القوات الى زنجبار والانتقالي موافق على ان تدخل الشرعية زنجبار ولكن عن طريق الاتفاق لحفظ ماء الوجه وليس الحرب والقوة.

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