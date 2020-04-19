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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بعد ضرب اخر صاروخين على مدينة مأرب التحالف يصدر بيان ناري ويعلنها: دقت ساعة الصفر.. يوم واحد متبقي للحوثي في العاصمة وهذا مصيرها..!

جديد اب برس Advertisements ​ المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قواته الامنية والعسكرية في شوارع العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وسط تصاعد التوتر من قوات هادي المحتشدة على تخوم مدينة زنجبار في أبين . وقالت إدارة أمن عدن التابعة للإنتقالي ان وحدات قوات الحزام الامني والطوارئ ومركز الشرطة رفعت حالة الاستعداد تنفيذا لخطة الانتشار الأمني في جميع مديريات عدن بهدف التصدي لأي تحركات محتملة قد تنفذها عناصر مال قالت عنه ” الجماعات الإرهابية التابعة لمليشيات حزب الاصلاح(اخوان اليمن) ” وفق تعبير البيان البيان الرسمي للانتقالي حول تحركات قواته يشير الى مخاوف كبيرة للمجلس من خلايا مسلحة قد تسقط المدينة من الداخل في حال اندلعت أي مواجهات مع قوات هادي المحتشدة في أبين .

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