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صنعاء - ياسمين الخيامي - صورة نادرة للحوثي مع ابنته الحسناء تنشر لأول مرة..شاهد ما اجملها دون مكياج ولا مساحيق..والمفاجئة بالاسم الذي اطلقه عليها ( صورة نادرة ) 2020/04/19 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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