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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المعارضة السعودية هدى العمري التي اقسمت بالله انها ستنهي حكم الاسرة المالكة في السعودية..شاهد ما حدث لها اليوم وصعق الجميع ( فيديو صادم )

2020/04/19 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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