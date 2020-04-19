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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير سعودي من الاسرة الحاكمة يصعق السعوديين ويدافع عن المغتربين بطريقة فريدة لم يسبق ان فعلها اي امير سعودي..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع ( صورة )

2020/04/19 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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