شكرا لبحثكم عن خبر عدن..العثور على جثة متعفنة لامراة في منزلها بالتواهي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عثر مواطنون، صباح السبت، بمديرية التواهي في عدن، على جثة امرأة متعفنة في منزلها.

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وقال مصدر أمني للشارع: “إن جثة المرأة، وتدعى رشيدة، وجدت متعفنة في داخل منزلها بالتواهي.”

وأضاف أنه تم إيداع الجثة في ثلاجة مستشفى الصداقة حتى يتم استكمال الإجراءات والتحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة.