شكرا لبحثكم عن خبر عدن..العثور على جثة متعفنة لامراة في منزلها بالتواهي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عثر مواطنون، صباح السبت، بمديرية التواهي في عدن، على جثة امرأة متعفنة في منزلها.
وقال مصدر أمني للشارع: “إن جثة المرأة، وتدعى رشيدة، وجدت متعفنة في داخل منزلها بالتواهي.”
وأضاف أنه تم إيداع الجثة في ثلاجة مستشفى الصداقة حتى يتم استكمال الإجراءات والتحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة.
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