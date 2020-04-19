شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تطالب بتعليق عمل البعثة الاممية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طلبت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، أمس السبت، إيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى يتم نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، ومحاسبة منفذي عملية قنص أودت بحياة أحد ضباطها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، في بيان مقتضب نشر على موقع الوزارة في "تويتر": "لن ننسى محمد الصليحي، ولن ننسى قتلته الحوثيين، ونطالب بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى تتم محاسبة قتلته المجرمين، ونقل مقرها إلى مناطق محايدة في الحديدة، وتحريرها من قبضة الحوثيين".

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و‌اعتبر الحضرمي مقتل محمد الصليحي بهذه الطريقة الغادرة بعد أن أعطي الأمان وهو يؤدي واجبه الوطني في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ما هو إلا إثبات بأن ميليشيات الحوثي لا عهد لها وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ.

وتوفي ضابط الارتباط الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، العقيد محمد الصليحي، امس الاول، متأثرًا بجراح أصيب بها إثر عملية قنص، اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذها في مدينة الحديدة.

الجدير بالذكر ان الحكومة الشرعية، علقت في 11 مارس الماضي، عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، احتجاجًا على تعرض أحد مراقبيها لوقف إطلاق النار، لعملية قنص أثناء وجوده في نقطة الرقابة بمنطقة سيتي ماكس في مدينة الحديدة.