مركز "الارصاد" يتوقع زيادة خطر الانزلاقات الصخرية والطينية

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المركز الوطني الأرصاد، السبت، من اشتداد حالة عدم استقرار الأجواء واستمرار هطول الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، وزيادة خطر الانزلاقات الصخرية والطينية.
وذكر المركز في نشرته الجوية، الصادرة اليوم السبت، أن الأمطار الأشد غزارة ستكون على المرتفعات الوسطى لمحافظات صنعاء، ذمار وإب، وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى هضبة حضرموت مروراً بمحافظات البيضاء، مأرب، وشبوة خلال فترة الظهيرة وحتى ساعات متأخرة من المساء.
وذكر أن أمطاراً متفرقة ستهطل على المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها وأرخبيل سقطرى، كما أن الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة في المناطق الصحراوية.
ودعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والاحتماء من العواصف الرعدية، محذراً من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب تكوّن الشابورة المائية أو الضباب، وكذلك من زيادة احتمالية الانزلاقات الصخرية والطينية نتيجة تشبع التربة بمياه الأمطار في المناطق التي هطلت عليها الأمطار خلال الفترة السابقة.
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