شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: نجل الحوثي لقي حتفه بالفيروس وليس القتال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مساء السبت نجل شقيق زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، في محافظة صعدة وسط ظروف غامضة.ِ وقالت مصادر مطلعة ان الصريع محمد احمد بدر الدين الحوثي لقي حتفه مساء السبت دون معرفة اسباب. Advertisements وافادت مصادر اخرى ان نجل شقيق زعيم الحوثيين توفي جراء اصابته بفيروس الكبد الذي قضي عليه. جدير ذكره ان صراعات داخلية ضربت اسرة الحوثي شهدت خلال عام 2019 تصفيات واغتيالات داخلية راح ضحيتها عدد من أقرباء عبدالملك الحوثي.

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