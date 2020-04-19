شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعتقل الوزير خالد الرويشان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت مليشيات الحوثيين امس الاحد على اعتقال وزير الثقافة الاسبق الاستاذ خالد الرويشان وسط العاصمة صنعاء. Advertisements وكتب وضاح الرويشان نجل وزير الثقافه الاسبق خالد الرويشان في منشور له بصفحته على فيسبوك قائلا " الحوثة اعتقلوا الوالد منذ نصف ساعة". وخالد الرويشان هو اديب يمني كان وزيرا للثقافة باليمن ودأب الرويشان على انتقاد سلطات مليشيات الحوثيين رغم وجوده بصنعاء.

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