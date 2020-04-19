شاهد : الشيخ الماربي الذي كسر هجوم حوثي بمفرده

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الناشط " نايف طعيمان" تغريدة له كشف فيه هن هوية شيخ قبلي بارز استطاع بمفرده أـن يكسر هجوم للحوثيين . نص التغريدة : "في ملحمة أسطورية الوالد مبارك بن حمود طعيمان استطاع اليوم لوحده ان يكسر هجوم حوثي كبير حتى وصلته التعزيزات ،، رغم تقدمه في السن الا ان عزيمته أقوى من كل شيء حفظه الله".

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