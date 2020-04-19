شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: الشاعر اليمني المسمري يرد على الاماراتي ضاحي خلفان بعد تطاوله على مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد الكاتب والشاعر اليمني محمد عبدالله المسمري على تطاول قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان على اليمن، واصفاً إياه بـ”حارس المومسات”.

وتطاول خلفان، على اليمنيين عبر تغريدات له على موقع “تويتر”، زاعماً أن علماء العرب يشككون في نسبهم، وأن الأصل والتاريخ هو للإمارات ومؤسسيها.

وقال السمري، في مقطع فيديو رصدته “وطن: “قبل أن تتطاول على اليمن يا خلفان عليك أن تعرف أن بلادكم قائمة على الواقي الذكري والمومسات، ولو هاجرت المومسات لأفلست دبي ولأعلنت الإمارات إفلاسها”.

وأضاف السمري: “بلادكم فيها أكبر بنوك ربوية في العالم وأنتم البلد الأول في العالم بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال. أي تاريخ لكم!. أما اليمن فعندما كنا كفاراً عبدنا الشمس ولنا تاريخ طويل”.

وتابع: “في الوقت الذي كانت تصنع المأربية نعالها لم يكن لكم وجوداً، أما أنت فتاريخكم من المومسات، أنتم تذهبون إلى دول العالم للبحث عن أجمل أنف ومؤخرة وصدر، وعقولكم تحت السرة، وسلاحكم هو المنوي”.

واستطرد بالقول: “عندما تتكلم على اليمن يجب أن تكون متوضأ فأنت بلا نسب. انت حارس للمومسات والملاهي الليلة. أما أنا فمستعد أن أعيش ألف سنة بالحرب ولا أعيش عيشتك”.

وفي وقت سابق، كتب “خلفان” الرجل الأمني الإماراتي المثير للجدل في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ما اريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا نحن الاصل، نحن الاصل. علماء العربية يشكون في عربيتكم..!!”

ما اريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا ..نحن الاصل ...نحن الاصل...علماء العربية يشكون في عربيتكم..!!— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ما اريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا ..نحن الاصل ...نحن الاصل...علماء العربية يشكون في عربيتكم..!! Advertisements — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

وتابع ساخرا من اليمنيين ومنتقصا منهم: ”الهدهد يقول إني وجدت إمرأة تحكمهم…اليوم اذا حكمهم الحوثي..لا تستغربون”، وأضاف بتغريدة لاحقة: ”قلوا الرجال..حتى تحكمهم إمراة”

وفي تغريدة أخرى، قال: “أتمنى من الذين يتهجمون على دول الخليج العربي من اليمن أن ينظروا إلى حقيقة ماضيهم المليء بالاحتلالات…لسنوات وسنوات…ويدركوا أن ما يفاخرون به من أنهم أصل العرب كذبه علماء اللغة..”.

اتمنى ان الذين يتهجمون على دول الخليج العربي من اليمن ان ينظروا الى حقيقة ماضيهم الملئ بالاحتلالات...لسنوات وسنوات...ويدركوا ان ما يفاخرون به من أنهم اصل العرب كذبه علماء اللغة...كلمني بلغتك اقول لك من انت..! وكانت لغاتهم غير العربية كما اجمع علماء اللغة— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) اتمنى ان الذين يتهجمون على دول الخليج العربي من اليمن ان ينظروا الى حقيقة ماضيهم الملئ بالاحتلالات...لسنوات وسنوات...ويدركوا ان ما يفاخرون به من أنهم اصل العرب كذبه علماء اللغة...كلمني بلغتك اقول لك من انت..! وكانت لغاتهم غير العربية كما اجمع علماء اللغة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 16, 2020

ولم يكتف ضاحي خلفان بهذا وكتب: ”والتاريخ يعيد نفسه ..فارس اليوم تعيد احتلالها لليمن ولكن بالاسلوب المعاصر… تحتل القرار في صنعاء وما حولها…وبالاساليب الناعمة ..خمس للحوثيين”.