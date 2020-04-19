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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن في محافظة أبين"بعد وصول التعزيزات أنفجارات عنيفة والأحمر يصدر توجيهات طارئة بحسم المعركة شاهد !

جديد اب برس Advertisements ​ ل قوات هادي والإصلاح تعزيزازتها العسكرية إلى أبين استعدادا لمعركة عدن بعد فشل لجان التهدئة في تقليل من فتيل التوتر بين الشرعية والإنتقالي في أبين. وأكدت مصادر محلية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة جديدة موالية للجنرال علي محسن الأحمر إلى مدينة شقرة الساحلية وقال المصادر أن تعزيزات عسكرية من اللواء الثالث حماية رئاسية وصلت إلى قرن الكلاسي في منطقة شقرة. وأوضحت المصادر أن القوة العسكرية شملت أليات عسكرية وجنود وأسلحة مختلفة ، تحركت من معسكر عكد بقيادة العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية أركان حرب محور أبين. واطلقت قوات الشرعية في ابين، اسم ” معركة الفجر الجديد” على عملياتها المرتقبة لاقتحام العاصمة المؤقتة عدن. وقال المستشار الاعلامي بسفارة اليمن بالرياض، انيس منصور، أن العملية ستكون بقيادة سند الرهوة وجحدل العولقي ومهران القباطي، مشيرا إلى أن العد التنازلي بدأ بالفعل. في السياق، طالب وزير النقل في حكومة الشرعية المستقيل، صالح الجبواني، في منشور له، قوات الشرعية بسرعة حسم معركة عدن مشيرا إلى أن الوقت الان مناسب لاستعادته وأنها بعد هذا الوقت سيكون استعادتها مستحيلا. وتشهد ابين توترا منذ نهاية الاسبوع الماضي عقب فشل سعودي في تخفيض التوتر بين الشرعية والانتقالي لمنع تقدم قوات الشرعية صوب عدن.

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