شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة تسعد وتثلج صدور المواطنين والمقيمين" بعد سماع القرارا الملكي برفع الحضر طول شهر رمضان تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرحة عارمة تسعد وتثلج صدور المواطنين والمقيمين" بعد سماع القرارا الملكي برفع الحضر طول شهر رمضان تفاصيل !

جديد اب برس

Advertisements

​

ت المملكة الاردنية الهاشمية انها سوف ترفع حظر التجوال في كافة مدن المملكة وتفتح كل المحلات التجارية قبل ان يبدأ شهر رمضان المبارك واوضح رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز أن المملكة ستخفّف اعتباراً من الأربعاء حظر التجوّال المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخص بسبب خرقهم إيّاه. وقال الرزاز: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضاً لخدمة التوصيل (...) من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس". وأضاف "سنبدأ الأربعاء بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها. ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً". لكنّ الرزاز شدّد على وجوب أن "يصل المواطن إلى هذه المحال (الأربعاء) على قدميه وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقلّ عن متر ونصف، وذلك يقتصر على المواطنين بين سن الـ16 وسن الـ60". وأضاف محذّراً من أنّه "إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كتلك التي رأيناها (الثلاثاء) سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات"، مشيراً إلى أنّ السلطات "ستستمر بمنع حركة المركبات منعاً باتّاً". وكانت الحكومة فرضت حظر تجوال اعتباراً من السبت الماضي وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.