شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحوثيون يعتقلون قبل قليل خالد الرويشان من منزله في صنعاء لهذا السبب الصادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتقلت مليشيا الحوثي الانقلابية فجر اليوم وزير الثقافة السابق خالد الرويشان من منزله بالعاصمة صنعاء

وقالت مصادر مطلعة ان قوة حوثية هاجمت فجر اليوم منزل الرويشان واقتادته إلى جهة مجهولة

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد

• مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جريء : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو"

• 4 طرق لإثارة زوجتك جنسياً دون أن تلمسها .. سوف تصبح مجنونة عليك وتبحث عنك في كل وقت وحين

• أسد يخطف عروسة من يد عريسها بعد يوم وأحد من زواجهم .. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما شاهد الأسد يمزق جسد الفتاة ..(فيديو وصور مرعبة)

Advertisements

* زوجة الفنان راغب علامة تقع بالمحظور وتنشر صورتها وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها.. شاهد

• تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

• شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور)

-----------------------

ويأتي اعتقال الحوثيين للرويشان بسبب مواقفة المناهضة للجماعة ، وكتاباته التي تعارض اعمالهم وتوجهاتهم وسياستهم التدميرية