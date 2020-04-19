شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحوثيون يعتقلون قبل قليل خالد الرويشان من منزله في صنعاء لهذا السبب الصادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتقلت مليشيا الحوثي الانقلابية فجر اليوم وزير الثقافة السابق خالد الرويشان من منزله بالعاصمة صنعاء
وقالت مصادر مطلعة ان قوة حوثية هاجمت فجر اليوم منزل الرويشان واقتادته إلى جهة مجهولة
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ويأتي اعتقال الحوثيين للرويشان بسبب مواقفة المناهضة للجماعة ، وكتاباته التي تعارض اعمالهم وتوجهاتهم وسياستهم التدميرية
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