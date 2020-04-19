شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..وزارة الداخلية تباغت المغتربين بقرارات جديدة بشأن تجديد الاقامات واعفائهم من اجراءات انتهاء تاشيرة الخروج والعودة ( نص القرارت الجديدة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..وزارة الداخلية تباغت المغتربين بقرارات جديدة بشأن تجديد الاقامات واعفائهم من اجراءات انتهاء تاشيرة الخروج والعودة ( نص القرارت الجديدة )

2020/04/19 الساعة 07:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



اعلنت السلطات الكويتية عن قرارات تاريخية بشأن العمالة الوافدة لديها، سواء المقيمين داخل البلاد، أو العالقين خارجها في الوقت الحالي؛ بسبب تعليق رحلات الطيران.

وأعلنت الحكومة الكويتية، جملة من الإجراءات بهدف تسهيل حياة المقيمين داخل البلاد وخارجها في ظل ظروف تعطل أعمال بعض الإدارات العمومية بسبب تفشي فيروس كورونا.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان..وزارة الداخلية تباغت المغتربين بقرارات جديدة بشأن تجديد الاقامات واعفائهم من اجراءات انتهاء تاشيرة الخروج والعودة ( نص القرارت الجديدة )

Advertisements

هل تذكرون القيادي الحوثي الذي اقسم بالله ان يقتحم مأرب ولا يصوم رمضان الا فيها ..شاهد بالصورة كيف استقبله الشيخ سلطان العرادة لتحقيق رغبته (صورة صادمة )



وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، اتخذت عدة قرارات مهمة متعلقة بالمقيمين داخل وخارج البلاد لترتيب أوضاعهم، واستثنائهم من بعض الإجراءات، وذلك تسهيلا عليهم في ظل الظروف الراهنة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنه في "في ظل إغلاق إدارات شؤون الاقامة في محافظات البلاد الست منذ أكثر من شهر، تم اتخاذ عدة قرارات متعلقة بالمقيمين داخل وخارج البلاد لترتيب أوضاعهم، وإعفائهم من بعض الإجراءات".

وفيما يلي نص القرارات:

- منح إقامة مؤقتة آليًا من تاريخ 1 مارس/آذار 2020، بحد أقصي لمدة 3 أشهر، على أن تنتهي بتاريخ 31 مايو/آيار 2020، لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول للمقيمين داخل البلاد. - منح إذن غياب لجميع المقيمين الذين هم خارج البلاد حاليًا لمدة 3 أشهر إضافية، تجدد آليًا بشرط سريان مدة إقامتهم. - في حال انتهاء الإقامة خارج البلاد، على المقيم التقدم بإجراءات جديدة حسب الضوابط والشروط المقررة للحصول على تأشيرة. - على المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الميزة والدخول على موقع وزارة الداخلية لاستكمال تجديد الإقامات، منعًا للوقوع بالمخالفات بعد تاريخ انتهاء الميزة بتاريخ 31 مايو/آيار 2020. - التعاون مع وزارة الصحة بتأجيل الكشف الطبي للإقامة لجميع الحالات. - التنسيق مع الادارة العامة للأدلة الجنائية لتسهيل إجراءات أخذ البصمات لمن يتطلب منه ذلك. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1751 حالة، بعد إضافة 93 إصابة جديدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 حالات.

