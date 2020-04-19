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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون القيادي الحوثي الذي اقسم بالله ان يقتحم مأرب ولا يصوم رمضان الا فيها ..شاهد بالصورة كيف استقبله الشيخ سلطان العرادة لتحقيق رغبته (صورة صادمة )

2020/04/19 الساعة 06:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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