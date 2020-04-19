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عدن - ياسمين التهامي - حادثة مرعبة الحلم في الحقيقة..طفلة بعد شهر من وفاتها..تظهر على نافذة سيارة والديها وتمنحهم قبلة حب شاهد "صورة"!

جديد اب برس Advertisements ​ أب وأم كنديين مفاجأة غريبة جدًا عندما رأوا وجه ابنتهما التي توفت منذ شهر على زجاج النافذة عندما هبت عاصفة قوية مضيئة. فاجعة كبيرة وكانت الفتاة ذات الـ 4 أعوام قد توفيت بعد معاناة طويلة مع الصرع فجأة تاركة ورائها فاجعة كبيرة في قلوب والديها، لكنها تركت أثرًا غريبًا ليذكرهم بها طوال حياتهم، وهي قُبلة على النافذة. قبلة فوق زجاج النافذة وخلال الاحتفال بأعياد الميلاد وضعت الطفلة جيليان أحمر الشفاه اللامع على شفتيها ووجها لوضع قبلة فوق زجاج النافذة، لم يدرك والداها ما حدث إلا بعد وفاتها بأكثر من شهر عندما جعلت العاصفة وجهها يلمع على الزجاج. طفلة تظهر على نافذة سيارة والديها الاحتفاظ بالبصمة حاول والداها إيجاد طريقة للاحتفاظ بالبصمة التي تركتها فتاتهما وراءهما، فلجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب النصيحة وقد استطاعت الشرطة مساعدتهما، لرفع جزء من بصمة الوجه بنجاح قبل نقله إلى سطح آخر، وقالت الأم: “لقد تم ذلك باحتراف وبكثير من اللطف.. لقد دهشت.. كنت أبكي “

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